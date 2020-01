Vandalen wüten in Buldern

Buldern. Wie die Polizei am Sonntagnachmittag meldete, kam es in der Nacht auf Sonntag im Ortsbereich von Buldern zu einer Serie von Sachbeschädigungen an Kraftfahrzeugen. Die unbekannten Täter beschädigten dabei insbesondere die Heckscheiben geparkter PKW. Zudem wurden mehrere Gullydeckel entfernt.