So viel Action wie an diesem Nachmittag hat das DZ-Archiv im Zeitungshaus am Marktplatz wohl selten erlebt. Fröhliche Kinderstimmen und Kinderhände, die begeistert über die alten Zeitungsbände strichen, die viel, viel älter sind als sie. Auch älter als Mama und Papa. Ja, sogar noch älter als Oma und Opa. Und überall Buchstaben! Den Durchblick haben die kleinen Buchstaben-Detektive auf jeden Fall, wie dieses Foto zeigt.