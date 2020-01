Neue Erkenntnisse

In diesem teilweise bereits eingestellt gewesenen Verfahrenskomplex hatte die Staatsanwaltschaft Münster zuletzt neue Erkenntnisse, die auf Angaben eines der mutmaßlich geschädigten Kinder aus dem Jahr 2019 zurückgehen, geprüft. Der Junge hatte in einem Stalking-Prozess von seinen Erfahrungen in dem Dülmener Kindergarten berichtet.

Die nunmehr durch die Staatsanwaltschaft Düsseldorf fortgesetzte Prüfung hat unter anderem Anlass gegeben, aufgrund dieser neuen Erkenntnisse die Ermittlungen gegen die damals beschuldigte Einrichtungsleiterin wieder aufzunehmen.

Weitere Angaben will die Staatsanwaltschaft wegen der laufenden Ermittlungen derzeit nicht machen.