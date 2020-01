In 23 Bildern hat DZ-Leser Ramazan Zehiroglu die bekannte Eiche am Herzteich im Dülmener Wildpark abgelichetet. Und das nicht nur einfach so, denn Zehiroglu wollte das Auswirken der Jahreszeiten an dem alten Baum sichtbar machen. Jeden Monat zwischen dem 16. Dezember 2018 und dem 15. Januar 2020 hat er ein Foto geschossen.

Dabei herausgekommen ist eine kleine Dokumentation über den Wandel der Natur in Dülmen.