Wiederaufnahme des Verfahrens

Die Wiederaufnahme bezieht sich laut Mitteilung auf das im Jahr 2012 von der Staatsanwaltschaft Münster durchgeführte Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf sexuellen Missbrauch, das seinerzeit mangels hinreichenden Tatverdachts eingestellt wurde.

Landesjugendamt hat Schritt empfohlen

Der Trägerverbund hat die Leiterin der Einrichtung beurlaubt. Das LWL-Landesjugendamt Westfalen hat dem Trägerverbund diesen Schritt als zuständige Aufsichtsbehörde empfohlen. „Weitere Auskünfte des Trägerverbundes sind zum jetzigen Zeitpunkt aufgrund des laufenden Verfahrens nicht möglich“, so Maleen Knorr vom Öffentlichkeitsreferat.

Eltern am Morgen informiert

Die Eltern, deren Kinder die Einrichtung besuchen, seien am Morgen per Brief über die Entwicklung in Kenntnis gesetzt worden. Eltern, die ihr Kind an dem Tag nicht in die Einrichtung brachten, seien telefonisch informiert worden, so Knorr. Am Abend soll ein Elternabend stattfinden.