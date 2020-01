Dülmener gestalten ihre Stadt

Sie sind Ergebnis einer Online-Befragung der Stadt Dülmen: Ende des vergangenen Jahres hatte die Stadt Dülmen die „Heimatwerkstatt“ gestartet.

Einladung zum Mitmachen

Am Donnerstag, 23. Januar, geht es nach der virtuellen Beteiligung weiter mit einem Bürgertreffen. Alle, die mitmachen wollen, sind um 18.30 Uhr in die Mensa des Clemens-Brentano-Gymnasiums, An der Kreuzkirche 7, eingeladen.

Offen für alle Anregungen

Die Veranstaltung ist offen für alle und richtet sich natürlich auch an Bürger, die an der Online-Beteiligung im vergangenen Jahr nicht teilgenommen haben. „Wir möchten gemeinsam mit den Bürgern an weiteren Zukunftsideen arbeiten – diesmal nicht digital, sondern gemeinsam vor Ort im Schulzentrum. Jede Idee zählt“, erläutert Elke Frauns, die mit ihrem „büro frauns“ die Heimatwerkstatt im Auftrag der Stadt koordiniert.

In der Veranstaltung wird zunächst ein Überblick über den Prozess und den weiteren Ablauf gegeben. So sind Ortsteil-Spaziergänge geplant, auf denen die Dülmener in Stadt und Ortsteilen ganz konkret vor Ort auf Dinge hinweisen, die sie sich in Zukunft anders wünschen. Auch Workshops - so genannte Zukunftslabore - wird es später geben.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Der Eintritt zu dem Treffen ist frei.

www.duelmen.de/heimatwerkstatt.html