Vom Ab- und Aufbau der gespendeten Möbel über die Betreuung der beiden Filialen und der Internetseite bis hin zu allen organisatorischen Fragen werden alle Aufgaben von Ehrenamtlichen erbracht. Im Helferteam arbeiten geflüchtete Menschen und engagierte Dülmener Seite an Seite; die ebenfalls ehrenamtliche Geschäftsführung hat Initiator Klaus Pfitzenreuter übernommen.

„Die Bürgerinnen und Bürger Dülmens schätzen die Teammitglieder als tatkräftige, sozial engagierte und selbstlose Menschen, denen das Wohl ihrer Mitbürgerinnen und -mitbürger am Herzen liegt“, so der Text der Auszeichnungsurkunde.

„Beherzt“, „mutig“, „verlässlich“, „unermüdlich“

Mit Begriffen wie „beherzt“, „mutig“, „verlässlich“ und „unermüdlich“ beschreiben Pfarrerin Susanne Falcke, Dr. Claudia von der Haar vom Rotary Club und Fachbereichsleiter Herbert Wies von der Stadt Dülmen das Team. „Es ist ein einzigartiges Projekt für Dülmen, das auch ins Umland als Leuchtturmprojekt ausstrahlen kann“, so Claudia von der Haar.

„Sie können stolz sein auf das, was sie hier in Dülmen für die Allgemeinheit leisten; was sie aufgebaut haben, ist herausragend“, betont Herbert Wies. „MuM ist ein Teil von Dülmen. Es gibt ganz, ganz viele Menschen und Organisationen, die Teilhaber sind - und insofern ist MuM Dülmen“, fasst Susanne Falcke zusammen.