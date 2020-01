Er ist seit mehr als 40 Jahren in unterschiedlichen Aufgabenfeldern ehrenamtlich tätig, insbesondere als Betreuer in der Kinderfeuerwehr und langjähriger Jugendfeuerwehrwart. Am Sonntagabend wurde Martin Wewerik beim Neujahrsempfang der Stadt Dülmen mit den Ehrenamtspreis 2019 ausgezeichnet.

Der Gruppenpreis ging an das Helferteam vom Sozialkaufhaus MuM-24. Den Nachwuchspreis erhielt Anna Hille, die im März 2018 als damals 23-jährige den Vorsitz des Zucht-, Reit- und Fahrvereins Buldern übernommen hat.

Preise beim Neujahresempfang übergeben

Der Ehrenamtspreis wird seit 2011 jährlich von der Stadt Dülmen vergeben und ist von der Sparkasse Westmünsterland mit insgesamt 1500 Euro dotiert.

Beim Neujahrsempfang überreichten Bürgermeisterin Lisa Stremlau und Norbert Hypki, Vorstandsmitglied der Sparkasse Westmünsterland, die Auszeichnungsurkunden an die Geehrten. Anstelle der klassischen Laudationes gab es in diesem Jahr drei Video-Beiträge, in denen Wegbegleiter oder Vereinskolleginnen und -kollegen die Preisträger mit ganz persönlichen Worten vorstellten.