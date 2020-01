Was ich am Mittwoch in Dülmen wissen muss

Das müssen Sie wissen:

An rund 20 Standorten in NRW ist Petrolkoks verbrannt worden. Das Abfallprodukt aus Raffinerien enthält unter anderem Schwermetalle. Verbraucht wurde es unter anderem in der Ziegelei Wienerberger in Rödder.

Wie hat sich Dülmen in zwölf Monaten verändert? Seit 2015 dokumentiert die DZ die Entwicklung der Stadt zu Jahresbeginn an zentralen Punkten. Während das IGZ bald bezogen wird, gehen die Arbeiten am Bahnhof demnächst erst richtig los. Alle Bilder finden Sie in der aktuellen DZ-Ausgabe.

Es gibt einen neuen Termin für den Umzug des St.-Anna-Kindergartens ins IGZ: Zum 1. Februar soll die Einrichtung hier starten. Archäologische Ausgrabungen hatten einen Umzug verzögert. Bis Ostern sollen zudem die weiteren Akteure wie Pfarrei St. Viktor oder Familienbildungsstätte einziehen.

Der ältere Bruder von Hape Kerkeling kommt nach Dülmen. Oder, genauer gesagt, der Schauspieler Jan Lindner, der im Film „Der Junge muss an die frische Luft“ als Matthes Kerkeling an der Seite von Hauptdarsteller Julius Weckauf agierte, kommt im Rahmen der Schulkinowochen an zwei Terminen nach Dülmen und stellt sich hier Schülerfragen.

Unbekannte haben in Buldern sowohl die Grundschule als auch die Bahnunterführung mit Graffitis beschmiert. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen.

Ausgerechnet zum Ortsrivalen TSG Dülmen zieht es aus Sicht der Sportfreunde Merfeld deren Trainer Manfred Wölpper. Der 62-Jährige kehrt damit zu dem Verein zurück, wo seine Trainerkarriere vor gut 30 Jahren in Dülmen begann.

Termine:

19 Uhr, Zukunftswerkstatt der SPD: Alter und Gesundheit, SPD-Büro am Haverlandweg

19.30 Uhr, Jahreshauptversammlung der CDU Buldern mit Vorstellung der Bewerber für die Bürgermeisterkandidatur, Ludgerus-Grundschule

Wetter:

Überwiegend wolkenverhangen und regnerisch. Am Nachmittag gibt es trockene Phasen. Sehr mild mit 10 bis 12 Grad. Dazu weht ein schwacher bis mäßiger Südwestwind.

Verkehr:

Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten:

Lohwall, Mühlenweg zwischen Hülstener Straße und Koppelweg, Bischof-Kaiser-Straße