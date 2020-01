Der Schauspieler Jan Lindner aus Senden, der in dem Film „Der Junge muss an die frische Luft“ als älterer Bruder Matthes an der Seite von Hauptdarsteller Julius Weckauf als Hans-Peter agierte, kommt im Januar und Februar nach Dülmen und wird mit Schülern über seine Arbeit sprechen.

Anlass für seinen Besuch sind die landesweiten Schulkinowochen. Sie finden zum 13. Mal statt. Auch das Cinema Dülmen beteiligt sich wieder an der Aktion des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe und des NRW-Schulministeriums.

Jan Lindner berichtet vom Filmdreh

Ab dem 23. Januar werden im Dülmener Kino Spiel- und Dokumentarfilme für die Schüler gezeigt. „Der Junge muss an die frische Luft“ (ab siebte Klasse) ist die Verfilmung des autobiografischen Bestsellers von Entertainer Hape Kerkeling. Der Film zeigt, wie er vor dem Hintergrund eines schweren Schicksalsschlags schon in jungen Jahren seinen Humor zum Beruf machen wollte.

Als Bruder Matthes ist der Schauspieler Jan Lindner zu sehen. Im Anschluss an die Filmvorführung am 24. Januar um 9 Uhr und am 3. Februar um 11 Uhr im Cinema Dülmen wird Lindner von seiner Arbeit an dem Film erzählen und die Fragen der Jugendlichen beantworten.

Und das läuft sonst noch bei den Schulkinowochen

Außerdem sind bei den Schulkinowochen NRW im Cinema Dülmen zu sehen: die Kino-Dokumentation „Checker Tobi und das Geheimnis unseres Planeten“ (erste bis fünfte Klasse), „Mein Lotta-Leben - Alles Bingo mit Flamingo!“ (dritte bis sechste Klasse), „Als Hitler das rosa Kaninchen stahl“ (ab vierte Klasse) „2040 – Wir retten die Welt!! (fünfte bis neunte Klasse) sowie „Wunder“ (ab fünfte Klasse). Schulen können sich noch anmelden.

Der Eintritt für die Vorführungen beträgt 3,50 Euro, Lehrkräfte und Begleitpersonen haben freien Eintritt.

www.schulkinowochen.nrw.de