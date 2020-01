Das müssen Sie wissen:

Der Dülmener Winter 2019/2020 war ein Winter der Rekorde: Rund 20.000 Schlittschuhläufer, so viele wie noch nie, zählten die Veranstalter an der Eisbahn. Etliche Besucher kamen dabei von außerhalb, freute sich Marketing-Chef Tim Weyer. Am Montag starteten die Abbauarbeiten für Eisbahn und Rodelhütte, die Schlittschuhe werden bis zum November erstmals weggepackt.

Auch wenn der Dülmener Winter vorbei ist: Der Wochenmarkt findet in dieser Woche noch auf dem Parkplatz an der Nonnengasse statt. Denn die Abbauarbeiten dauern rund zehn Tage. Voraussichtlich am 17. Januar können die Händler zurück auf den Marktplatz.

In Kürze ist auch der zweite Abschnitt der Südumgehung fertig und kann befahren werden. Der letzte Abschnitt über die Hülstener Straße wird derzeit noch von einem Klageverfahren blockiert. Bis zum Urteil soll es über die Kreisstraße Mühlenweg gehen.

Da kommt Angela Merkel nicht mit: Mehr als doppelt so lang wie die Bundeskanzlerin ist Ulla Deemann im Amt. Und zwar als Vorsitzende des Roruper Kirchenchores. Bei der Generalversammlung wurde sie jetzt für ihr Engagement gewürdigt.

16 Mannschaften kämpften an zwei Turniertagen um den Hallen-Dorfpokal in Buldern. Im spannenden Finale konnte sich schließlich der Titelverteidiger durchsetzen. Im Neunmeterschießen hatte die „Buxtruppe“ noch eine Geheimwaffe.

Wetter:

Zunächst stark bewölkt mit Regen oder Sprühregen. Später lockert es auf mit kurzen sonnigen Abschnitten. Höchstwerte 8 bis 9 Grad. Es weht schwacher Südwestwind.

Verkehr:

Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten:

Lohwall, Mühlenweg zwischen Hülstener Straße und Koppelweg, Bischof-Kaiser-Straße