So gut lief es noch nie: Rund 20.000 Schlittschuhläufer drehten in den vergangenen Wochen auf der Eisbahn ihre Runden. „Das sind 25 Prozent mehr Besucher als bei unserem zweitbesten Winter“, freut sich Tim Weyer, Geschäftsführer von Dülmen Marketing, über diese Rekord-Zahlen. 8000 Paar Schlittschuhe wurden ausgeliehen (Weyer: „Viele Dülmener haben mittlerweile eigene“), 2000 Mal wurden die Lauflernhilfen genutzt.

Warum der Winter zum Rekord-Winter wurde? „Wir ziehen viel mehr Leute von außerhalb“, antwortet Weyer, „gerade aus dem Ruhrgebiet“. Hier habe man vorher auch gezielt Werbung für den Dülmener Winter gemacht. „Unser Werbekonzept scheint gegriffen zu haben.“

Vor allem zu Beginn passte das Wetter

Vor allem der Auftakt Ende November/Anfang Dezember verlief herausragend, zumal dann auch das Wetter perfekt mitspielte. „Dabei wird es eigentlich erst etwas unruhiger, wenn der Weihnachtsmarkt losgeht.“

Doch diesmal sei es rund um Eisbahn und Rodelhütte bereits voll gewesen, bevor die Händler-Hütten öffneten. Auch beim 23-tägigen Weihnachtsmarkt habe es viel positive Resonanz gegeben.

„Sind an unsere Kapazitätsgrenzen gestoßen“

Die meisten Besucher wurden allerdings am 29. Dezember gezählt. „Das war der beste Tag, den wir jemals hatten“, erinnert sich Weyer. „Die Leute mussten bei der Eisbahn teilweise eine Stunde anstehen. Das tut uns leid, aber lässt sich nicht ändern. An so einem Tag stoßen wir dann auch an unsere Kapazitätsgrenzen.“