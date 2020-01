Solch ein Jubiläum gibt es nicht alle Tage zu feiern. Zum 30. Mal begrüßte Ulla Deemann in ihrer Funktion als Vorsitzende die Mitglieder des Kirchenchores St. Agatha in Rorup.

„Mehr als doppelt so lange im Amt wie Angela Merkel - und auf der Beliebtheitsskala immer noch ganz oben“, so Christian Schwering, stellvertretender Vorsitzender, der zusammen mit den Anwesenden zu diesem Anlass gratulierte.

Profimäßig ging´s dann weiter mit dem Rückblick der Vorsitzenden auf das vergangene Jahr, wieder geprägt durch vielfältige und außergewöhnliche Aktivitäten. Ein vielfältiges und anspruchsvolles Programm zeigt auch der Blick auf das neue Chorjahr, das alles andere als eintönig zu werden verspricht.

Neue Sänger zur Probe eingeladen

Was die sonstigen Aktivitäten anbelangt, geht es am 25. Januar los, mit dem Stiftungsfest, zu dem alle Mitglieder, Freunde und Gönner des Chores eingeladen sind. Im Oktober gibt es mit einem Wochenendausflug nach Koblenz eine kleine Verschnaufpause, bevor man sich in die musikalischen Weihnachtsvorbereitungen stürzt.

Alle, die im Chor ihre Stimme einmal ausprobieren würden, sind dazu eingeladen - immer dienstags, 20 und 21.30 Uhr, bei den Proben im Gemeindehaus