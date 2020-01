Das müssen Sie wissen:

Hausdülmen. Die Dorfschmiede war beim Neujahrsempfang am Sonntag ausgezeichnet besucht, was schon zeigte: Die Bulderner interessieren sich für Buldern. Gastredner Dr. Christian Schulze Pellengahr war das schon zuvor bewusst geworden, schließlich hatte er das 100-jährige Jubiläum der Adler ebenso mitbekommen wie die beeindruckende Integrationsleistung in den Flüchtlingsjahren 2015/2016. Ortsvorsteher Christoph Wübbelt kündigte an, dass am Samsonsee in Kürze ein Investorprojekt vorgestellt werden könne.

Dülmen. Mathilde Stegemann ist 100 Jahre alt, aber das glaubt man nur, wenn man in ihren Pass schaut. Die Jubilarin ließ sich am Wochenende ordentlich feiern, wünscht sich nur Gesundheit und hat ein einfaches Rezept, um glücklich alt zu werden: Harte Arbeit.

Dülmen. Pech hatten die Schützenvereine und auch die Dülmener Unternehmer mit ihren Wettbewerben auf der Eisbahn. Beide Eisstockschießen mussten wetterbedingt leider abgesagt werden. So konnte die IDU auch nicht den ersten Dülmener Stadtmeister küren.

Sport

Das Volleyball-Dreikönigsturnier fand in diesem Jahr nur am Samstag statt. Da die Anmeldezahlen zurückgegangen waren, wurde das Turnier verkürzt. Für die Entscheidung gab es für den TV Dülmen viel Lob von den Gastmannschaften.

Wetter:

Am Montag scheint wieder häufiger die Sonne. Die Temperaturen steigen bis 8 Grad. Der Südwind weht schwach.

Verkehr:

Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten:

Lohwall, Mühlenweg zwischen Hülstener Straße und Koppelweg, Bischof-Kaiser-Straße