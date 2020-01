Er selbst nannte das fulminante Jubiläumsjahr der Adler Buldern, aber auch die vorbildliche Integration der Flüchtlinge als positive Beispiele.

Gelebter Gemeinsinn

Tatsächlich hatten zuvor schon Gastgeber Bernhard Lammers von der Ortsgemeinschaft Buldern wie auch Ortsvorsteher Christoph Wübbelt zahlreiche Beispiele dafür gegeben, die belegen: In Buldern ist der Gemeinsinn besonders stark ausgeprägt, und hier kümmern sich Privatpersonen sehr engagiert auch um die öffentlichen Belange. Ob im Schützenverein, bei Adler Buldern oder wenn es darum geht, den Spiekerplatz in Schuss zu halten: In Buldern geht die Menschen ihr Dorf etwas an.

Dank ging auch an den Kleinen Chor Buldern unter Leitung von Jörg Overgoor den Neujahrsempfang musikalisch unterstützte. Und dass die Bulderner da sind, wenn es um die gute Sache geht, bewiesen sie auch, als die Sternsinger ihre Sammelbüchsen zückten. 425,80 Euro wurden allein beim Neujahrsempfang gesammelt.

Das bringt das neue Jahr

Wübbelt ließ durchblicken, dass es im neuen Jahr bei der Zukunft der Biker´s Farm, am Samsonsee zum Durchbruch kommen werde: „Es gibt zwei sehr interessante Projektideen, und ich bin sicher, dass wir in Kürze etwas präsentieren werden, mit dem wir alle sehr glücklich sein können.“ Außerdem gehe es auch mit den Planungen um einen erweiterten Wohnungsbau am Raiffeisenring voran, versicherte der Ortsvorsteher.

Zuvor hatte Lammers auf die Planungen für das 350-jährige Jubiläum der Schützen St. Johanni aufmerksam gemacht. Eine viertägige Feier soll es geben und ein Kaiserschießen dazu.