Mit Verständnis sei ihr bis heute kein Hundebesitzer begegnet. Dabei bröckelt die Natursteinfassade von der Dauer-Berieselung langsam schon sehr unschön. Auch in der Nachbarschaft sei das unkontrollierte Urinieren von Rüden ein Ärgernis. „Die pinkeln hier auch an die Schaufenster.“

Stadt ist machtlos

So richtig helfen kann die Stadt Dülmen in diesem Fall leider auch nicht, bedauert André Siemes von der städtischen Pressestelle. „Häufige Beschwerden in dieser Richtung gibt es nicht. Wenn Beschwerden beim Ordnungsamt auflaufen, geht es eher um Ruhestörung durch Hundelärm“, erklärt er. Und da das Wohnhaus der Dülmenerin im Privatbesitz liege, könne die Stadt Dülmen hier auch nicht unmittelbar tätig werden.

Nicht alles erlaubt

„Grundsätzlich sind Verunreinigungen von öffentlichen Flächen und Gebäuden ordnungsrechtlich allerdings untersagt“, ergänzt er. Dazu zählen zum Beispiel das Wegwerfen und Zurücklassen von Unrat, Lebensmittelresten, Kaugummis, Zigarettenkippen, Papier, Glas, Konservendosen oder sonstigen Verpackungsmaterialien.

Einfacher Trick

„Sie sollten das Tier hier kurz an die Leine nehmen, und zwischen Hauswand und Hund gehen“, hat sie einen einfachen Tipp parat. Trainieren müsse man das nicht eigens, das erkläre sich doch eigentlich von selbst. Die Hunde selbst würden über ihre Markierung - und auch über ihre Häufchen - miteinander kommunizieren. „Da sind dann die Besitzer gefragt, dass das eben nur dort geschieht, wo es niemanden stört.“