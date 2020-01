Betriebsleiter Oktay Daglar ließ sein Team das Restaurant mit Luftballons schmücken, richtete den Tresen schön her und stellte die Stühle an die Tische. Am Nachmittag konnten die ersten Gäste im Restaurant begrüßt werden.

Noch ein bisschen provisorisch

Der Haupteingang über eine Baustellentreppe durch die Rathaustür ist noch etwas provisorisch und auch die Außenterrasse ist noch nicht fertig - was bei winterlichen Temperaturen gut zu verkraften ist. Gut 100 Gäste finden Platz im Café Extrablatt.