Eine durchwachsene Silvesterbilanz zieht die Kreispolizeibehörde Coesfeld. Zwischen 18 Uhr am Silvesterabend und 6 Uhr morgens an Neujahr bearbeiteten die Beamten im Kreis Coesfeld insgesamt 56 Einsätze. Bei denen handelte es sich in der überwiegenden Anzahl um „kleinere“ Einsätze wie Ruhestörungen oder private Streitigkeiten.

Dabei wurden kreisweit fünf Platzverweise ausgesprochen, zwei Sachbeschädigungen und fünf Körperverletzungen angezeigt. In Dülmen gab es insgesamt acht Einsätze.

Zwei Papierkörbe brennen

Die Feuerwehr in Dülmen konnte sich hingegen über eine eher ruhige Silvesternacht freuen. Einzig die hauptamtliche Wehr musste ausrücken, um zwei brennende Papierkörbe zu löschen.

Die freiwilligen Einsatzkräfte, die vorsorglich auf der Wache Silvester feierten, um im Notfall direkt ausrücken zu können, hatten hingegen eine ruhige Nacht.