Das sind die Zitate des Jahres

„Wir dürfen die Innenstadt auch nicht tot beruhigen! Der Kunde möchte mit seinem Auto direkt bis vor das Geschäft fahren.“ Dr. Hugo Schulze Hobbeling von der Viktor-Kaufmannschaft im Januar; die Innenstadt-Debatte sollte sich durchs ganze Jahr ziehen

„Ich freue mich, dass Sie heute nach Merfeld gekommen sind, und hoffe, dass Sie einen Chauffeur dabei haben.“ Helmut Temming begrüßt Stadtbaurat Markus Mönter zu Swinetüns

„Ich war mal Lehrerin, ich kann warten.“ Bürgermeisterin Lisa Stremlau blieb gelassen, als im Rathaus unter den bunt kostümierten Narren bei der Schlüsselübergabe an Altweiber nicht sofort Ruhe einkehrte

„In dem Zirkus Kiwo musste er auch mal brüllen wie ein Löwe, um Neuerungen in Gang zu bringen.“ Pfarrer Peter Nienhaus bei der Verabschiedung von Kinderwohnheim-Leiter Karl Eisenbarth

„Den Beschluss des Verwaltungsgerichtes werde ich vorsichtshalber in der Jackentasche haben.“ DGB-Vorsitzender Ortwin Bickhove-Swiderski ging vorbereitet zum 1.-Mai-Empfang in der Alten Sparkassse; über deren Nutzung hatte es einen Rechtsstreit zwischen DGB und Stadt gegeben

„Es muss endlich mal losgehen mit einem Neubaugebiet auf der Denkmalseite. Sonst wird das mit dem Ballhauen nichts mehr für uns.“ Ballhauer Stephan Armeloh sah nur eine Chance, damit seine Mannschaft beim Hiddingseler Osterbrauch zurückkehrt auf die Siegerstraße

„Meine Mutter, die in Berchtesgaden geboren ist, fragte einmal, wo denn die Baumberge seien, von denen im Münsterland so oft die Rede ist.“ Rudolph Herzog von Croy über seine Mutter Gabrielle Herzogin von Croy, die im April verstarb

„Wir vom Heimatverein fangen zwar auch mit HE an, haben aber leider kein Herzogswetter beim Maibaum-Aufstellen.“ Justin Maasmann vom Vorstand das Merfelder Heimatverein mit Blick auf das eher etwas bescheidene Wetter

„Wenn heute Vatertag wäre, hätte ich auch meinen Vater begrüßt.“ Olaf Hagemann erklärte, warum er zur Feuerwehrfeier in Hiddingsel am Muttertag nur ein Elternteil begrüßte

„Binnen kürzester Zeit spricht man nur noch von den ‚Theo-Seminaren‘- auch in Israel.“ Ministerpräsident Armin Laschet würdigte die Arbeit von Theo Schwedmann, der den Verdienstorden des Landes NRW erhielt

„Ich habe auch an die Kindergartenkinder gedacht, die später im Gebäude sind. Eins ist die erste Zahl, die sie lernen, A der erste Buchstabe.“ Uwe Martin, Erfinder des neuen IGZ-Namens einsA

„Niemand freut sich über die Kostensteigerung beim düb. Aber im direkten Vergleich zum einsA sieht es beim düb sogar noch gut aus.“ Bürgermeisterin Lisa Stremlau mit Blick auf den teurer gewordenen Umbau des Freizeitbades

„Ich darf alle Herren auffordern, ihre Jacketts auszuziehen. Herr Pfitzenreuter und ich tragen die Last des Dresscodes für Sie gerne mit.“ Dr. Mark Lönnies bei der sommerlichen Verabschiedung von Dr. Irmgard Greving im alles andere als kühlen Wiesmann-Gecko

„Schade, dass Du jetzt in die Schule musst!“ Ein Kindergartenkind spendete Elfriede Medding beim Abschied Trost; die Kita-Leiterin ging nach 34 Berufsjahren in Heilig Kreuz in den Ruhestand

„Der Bürgerschütze leidet unter extrem nervösen Beinen, die beim Anblick der Vogelstange nur noch laufen wollen.“ Bürgerschützenkönig Frederic Temme konnte sich über zu viele Konkurrenten nicht beschweren

„Ich darf Sie begrüßen zu einer der kürzesten Bauausschuss-Sitzungen, die wir je hatten.“ Der Vorsitzende Klaus-Viktor Kleerbaum im Juni mit Blick auf die sehr übersichtliche Tagesordnung - sonst gibt es eher zentimeterdicke Vorlagenstapel

„Eine Eier legende Wollmilchsau finden wir an so einer Stelle nicht.“ Stadtplaner Philipp Scholz mit Blick auf die vielen Wünsche, die der Marktplatz erfüllen soll

„Beim Kreis Coesfeld wussten immer alle ganz genau, was alles nicht geht. Nur wie es denn doch geht, das konnte uns niemand dort sagen.“ Hörbar frustriert war Thomas Tecklenborg, der zusammen mit seinen Mitstreitern einen Bürgerwindpark bei Merfeld errichten wollte, nach dem Aus des Projektes

„Dülmen? Eine Stadt? Nicht wirklich, oder? Sagen wir vielleicht so: Dülmen ist eine Stadt. Aber gefangen im Körper eines Dorfes.“ Kabarettistin Lisa Eckhart kam im Oktober für einen Auftritt in die Aula des Schulzentrums

„Cool, dass etwas aus Berlin, das ja so weit weg ist, jetzt im kleinen Dülmen ist. Und für einen so großen Augenblick in der Geschichte steht.“ Realschüler David Michalski über den gestalteten Mauerrest am Charleville-Mézières-Platz

„Die vielen Anregungen, der tägliche Austausch mit dem Bürger, das ist doch geradezu die Hefe im Teig der Lokalpolitik.“ Hiddingsels Ortsvorsteher Hendrik Clodius plädiert für Bürgernähe

„Es ist für mich eine wichtige Botschaft an die Westfalen, nicht immer alles negativ zu sehen oder das Haar in der Suppe zu suchen.“ Bürgermeisterin Lisa Stremlau