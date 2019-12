Das sollten Sie wissen:

Das Feuerwerk ist für viele der Höhepunkt der Silvesternacht. Doch dabei gibt es einiges zu beachten. Nach dem Gesetz dürfen Feuerwerkskörper am 31. Dezember und 1. Januar von Personen ab 18 Jahren abgebrannt werden. Dies gilt für Böller der Kategorie zwei. „Das Abbrennen pyrotechnischer Gegenstände in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altersheimen sowie besonders brandempfindlichen Gebäuden oder Anlagen ist verboten“, heißt es im Sprengstoffgesetz, auf das sich auch die Stadt Dülmen beruft. Was Feuerwehr oder Tierschützer vom Feuerwerk halten, lesen Sie in der DZ-Ausgabe zum Jahreswechsel.

Heimatwerkstatt, Eröffnung des Haus für alle oder Abschluss der Umbauarbeiten im düb: Es gibt viele Ereignisse im kommenden Jahr, auf die sich Lisa Stremlau freut. Zur Kommunalwahl im nächsten Jahr tritt sie nicht mehr an. Aber amtsmüde zeigt sich die Bürgermeisterin im großen DZ-Jahresinterview keineswegs. Alle Fragen und Antworten lesen Sie in der aktuellen Ausgabe.

Was war los 2019 in Dülmen. Welche Themen haben in den vergangenen zwölf Monaten die Stadt, Westfalen, Deutschland und die Welt bewegt. Alles Wichtige rund um 2019 finden Sie im Jahresrückblick, der der Silvesterausgabe der DZ beiliegt.

Die Fußball-B-Junioren des SV Grün-Weiß Hausdülmen haben das Hallenturnier des SV Heek gewonnen. Das Team von Trainer Henrik Jasper hat es spannend gemacht und sich zwei Mal im Neunmeter-Schießen durchgesetzt.

Die DZ-Redaktion wünscht allen Ihren Lesern einen guten Rutsch ins Neue Jahr!

Termine

Silvester

10 bis 18 Uhr, Eislaufen beim Dülmener Winter

Wichtiger Hinweis: Das Silvesterkonzert des Fördervereins für Kunst und Kultur heute um 17 Uhr in der Aula des Schulzentrums ist ausverkauft.

Neujahr

14 bis 18 Uhr, Eislaufen beim Dülmener Winter

Wetter

Heute zunächst wolkenverhangen, örtlich etwas Regen. Am Nachmittag ist es wieder meist trocken, teilweise Sonne bei bis zu 7 Grad. Schwacher bis mäßiger Südostwind.

Verkehr:

Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten:

Lohwall, Mühlenweg zwischen Hülstener Straße und Koppelweg, Bischof-Kaiser-Straße