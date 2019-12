Gelassenheit erarbeitet

Frau Stremlau, welche Erinnerungen haben Sie an den Beginn Ihrer Amtszeit im Jahr 2010?

Lisa Stremlau: Es war ein anstrengendes erstes Jahr mit vielen Terminen und Besprechungen. Ein bisschen von der Gelassenheit, die ich mir in den vergangenen Jahren antrainiert habe, hätte ich damals gut gebrauchen können.

Auf was freuen Sie sich 2020 ganz besonders?

Stremlau: Natürlich wird die Eröffnung des einsA ein Höhepunkt sein. Aber auch auf das neue düb freue ich mich sehr, ebenso darauf, dass das Projekt Bahnhof vorangeht. Und die Heimatwerkstatt, zu der wir bereits online sehr viele Anregungen aus der Bürgerschaft bekommen haben, geht in die nächste Runde. Am 23. Januar findet die Auftaktveranstaltung statt. Es gibt also viele Projekte, auf die ich mich im nächsten Jahr freue.

Neutral im Wahlkampf

Werden Sie Jochen Wilms, den unabhängigen Kandidaten mit SPD-Parteibuch bei der Bürgermeisterwahl unterstützen? Schließlich war er ja einst Ihr Wahlkampfleiter.

Stremlau: Als Bürgermeisterin bin ich zunächst zur Neutralität verpflichtet. Aber natürlich kenne ich Jochen Wilms seit langem und schätze ihn sehr. Ganz sicher bleiben wir in engem Kontakt. Ich werde meine Nachfolgerin oder meinen Nachfolger gerne beim Start unterstützen, sodass ein guter Übergang stattfinden kann.

Klimaschutz herausragendes Thema

Sie haben Ihre Schwerpunkte stets bei Wirtschaft und Bildung gesetzt. Haben Sie der Ökologie zu wenig Bedeutung beigemessen?

Stremlau: Ich kann guten Gewissens sagen: In Dülmen hat der Klimaschutz immer schon eine herausragende Bedeutung gehabt. Dülmen ist hier in vielfacher Hinsicht Vorreiter. Wir haben einen Klimamanager, setzen auf E-Mobilität, arbeiten seit vielen Jahren für den European Energy Award, den wir nun in Gold beantragen werden. Mit dem neuen Bahnhofskonzept inklusive Fahrradstation wollen wir neue Anreize schaffen, vom Auto auf Fahrrad und Schiene umzusteigen. Dülmen soll bis 2035 klimaneutral werden. Ich glaube, in diesem Punkt brauchen wir uns daher wirklich nicht zu verstecken. Aber natürlich: Man kann immer noch mehr machen, wie die vielen Anträge der Parteien zu diesem Themenbereich zeigen.

Vision von Dülmen 2030

Was ist Ihre Vision von Dülmen im Jahr 2030?

Stremlau: Ich wünsche mir eine lebendige, grüne und gut besuchte Innenstadt. Mit Cafés, Restaurants, Einzelhandel, Möglichkeiten zum Spielen für die Kinder. Es gibt ja den Vorschlag, Hochbeete in der Innenstadt anzulegen. Wenn diese an Nachbarschaften übergeben würden, die sich darum kümmern, dort pflanzen, gärtnern und pflegen, wäre das auch eine Belebung der Innenstadt. Ich wünsche mir einen neu gestalteten Bahnhof, der als Mobilitätszentrum rege genutzt wird. Natürlich auch ein einsA, das zu einer viel besuchten Begegnungsstätte der Generationen geworden ist, einen pulsierenden Markt der Möglichkeiten. Eine Stadt, in der die Menschen gerne leben und arbeiten.

Das ausführliche Interview mit Lisa Stremlau ist in der Silvesterausgabe der DZ nachzulesen.