Hieß es früher „Brot statt Böller“ geht es nun ums Thema Feinstaub. Viele Städte haben das Abbrennen verboten, setzen auf ein organisiertes Feuerwerk. Die DZ hat sich zu einigen Punkten rund um das Thema Feuerwerk umgehört.

Unter freiem Himmel

Einsätze in der Silvesternacht, die durch Feuerwerkskörper ausgelöst wurden, sind in den vergangenen Jahren regelmäßig vorgekommen. „Man sollte sich einen sicheren Startpunkt für die Raketen suchen, damit diese auf jeden Fall nach oben fliegen“, sagt Feuerwehrsprecher Daniel Niehues. Zur Sicherheit sollten brennbare Gegenstände von den Balkonen entfernt werden. Zudem sollten nur zugelassene Böller verwendet werden und die Anweisungen auf den Verpackungen befolgt werden. Gleichzeitig sollte das Feuerwerk nur unter freiem Himmel gezündet werden. Auch das harmlose Tischfeuerwerk sollte nur auf einer festen Unterlage verwendet werden.

Vorsicht, Vierbeiner

Für Hunde und Katzen sind die Knaller besonders laut. Daher sollten Hundehalter ihre Tiere an der Leine führen, damit diese in Panik nicht weglaufen. In der Silvesternacht sollte man die Fenster schließen. Dazu sollte man selber ruhig bleiben, um den Tier einen „souveränen Rudelführer“ zu demonstrieren, rät der Deutsche Tierschutzbund. Gut ist es zudem, für Ablenkung zu sorgen. Tiere, die sich verstecken, soll man gewähren lassen.

Was erlaubt ist

Nach dem Gesetz dürfen Feuerwerkskörper am 31. Dezember und 1. Januar von Personen ab 18 Jahren abgebrannt werden. Dies gilt für Böller der Kategorie zwei. „Das Abbrennen pyrotechnischer Gegenstände in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altersheimen sowie besonders brandempfindlichen Gebäuden oder Anlagen ist verboten“, heißt es im Sprengstoffgesetz. Die Stadt Dülmen beruft sich auf diese Verordnung. In anderen Städten gibt es spezielle Richtlinien, was den Zeitraum und auch den Raum angeht, wo Feuerwerkskörper gezündet werden dürfen.

Die Dülmener Zeitung diskutiert das angedachte Verbot des Silvesterfeuerwerks in einer Pro und Contra Gegenüberstellung.