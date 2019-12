Einbrecher unterwegs

Dülmen. Durch das Einwerfen eines Badezimmerfensters haben sich unbekannte Täter Zutritt zu einer Wohnung an der Bahnhofstraße verschafft. Sie kamen zwischen Samstag (4 Uhr) und Sonntag (12.45 Uhr). Ob die Täter etwas gestohlen haben, ist nicht bekannt. Ebenfalls unbekannte Täter sind in ein Haus an der Kirchstraße eingebrochen. Der Einbruch ereignete sich zwischen dem 22. (19 Uhr) und dem 28. Dezember (21 Uhr). Um in das Haus zu gelangen, öffneten die Täter gewaltsam zwei Eingangstüren. Die Einbrecher stahlen Werkzeuge und einen Fernseher. Am Freitag haben Unbekannte versucht, in ein Haus an der Goethestraße einzubrechen. Sie wollten zwischen 14.15 Uhr und 18.10 Uhr die Terrassentür aufhebeln. Es blieb in diesem Fall beim Versuch. Die Polizei in Dülmen bittet Zeugen, sich unter Tel. 02594/7930 zu melden.

Von Hans-Martin Stief