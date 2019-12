Das sollten Sie wissen:

Wegen des Jahreswechsels findet der Wochenmarkt bereits heute statt. Die Stände sind ab 8.30 Uhr auf dem Parkplatz Nonnengasse geöffnet.

Es war eines der best besuchten Eisbahn-Events dieses Jahres, der Rodelhütten-Cup, bei dem sich gleich 20 Teams im Eisstock-Schießen maßen. Am Ende hatten die Eiskratzer die Nase im Finale klar vorn.

Dülmens Klimaschutzmanager Günter Thomas hat einen guten Klimatipp parat: Auf der städtischen Homepage der Stadt Dülmen kann jeder sich seinen aktuellen CO2-Verbrauch ganz individuell errechnen lassen.

Crude Steel haben´s einfach drauf. Ihre Mischung aus allen Rockepochen von Hard bis Soft war genau der richtige Jahresabschluss der Konzertreihe im DJK Clubhaus. Eins steht fest: Im Frühjahr wird es hier weitergehen.

Mit einem vereinsinternen Mixed-Turnier in der Dreifach-Sporthalle an der Gewerbestraße ließen die Volleyballer der DJK Adler Buldern das Jahr am Sonntag sportlich ausklingen. Alle Aktiven erhielten am Ende Preise überrreicht.

Termine:

15 bis 19.40 Uhr Eislaufen beim Dülmener Winter

Wetter:

Am Montagmorgen ist es noch leicht bewölkt und teilweise frostig. Ab dem Vormittag sonnig und trocken. Temperaturen bis 9 Grad. Es weht schwacher Wind aus Südwest.

Verkehr:

Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten:

Lohwall, Mühlenweg zwischen Hülstener Straße und Koppelweg, Bischof-Kaiser-Straße