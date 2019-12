Die „Eiskratzer“ holten sich im Finale gegen die „Kegelleichen“ mit einem deutlichen 13:5 den Turniersieg.

„Das ist Extrem-Sport, es ist der absolute Wahnsinn“, kommentiert Freddy Allerdisse das Finale. Der Dülmener arbeitet sonst als Sportmoderator am Nürburgring, war aber am Wochenende in Dülmen in gleicher Funktion auf der Eisbahn im Einsatz. „Weihnachten ist vorbei, Silvester steht vor der Tür, und wir kommen alle in diese schöne Stadt zum Eisstockschießen“, freute sich Allerdisse über viel Volk an der Bande, in der Rodelhütte und auf dem Eis.

Mit 20 Teams war das Teilnehmerfeld in diesem Jahr restlos ausgebucht. „Wir hatten sogar noch eine Warteliste, weil das Turnier so beliebt war“, verrät Yvonne Holtkamp von Dülmen Marketing, welches den Rodelhütten-Cup zusammen mit der Rodelhütte vor zwei Jahren ins Leben gerufen hat. Beispielsweise traten Kegelclubs, Schützenvereine, Freundeskreise oder auch Teams aus Arbeitskollegen beim Cup an.

Für den Sieger gab es einen 100 Euro-Gutschein für die Rodelhütte, die zweitplatzierte Mannschaft erhielt einen Gutschein von 50 Euro.

