Der Name bleibt

Ein schwungvolles S in einem leicht schräg gestellten schwarzen Dreieck, in dem sich ein typisches Häuserdach erkennen lässt, das ist das Firmenlogo von Segbers Bedachungen. Bekannt und bewährt. Ab 1. Januar heißt der Besitzer aber nicht mehr Werner Segbers, sondern Domenic Conrad. Der Dachdecker- und Zimmerermeister mit einer Ausbildung zum Manager im Dachdeckerhandwerk wird, unterstützt von seiner Frau Carina, das Unternehmen führen. Werner und Andrea Segbers scheiden aus der Führung aus, werden aber weiter in dem Betrieb tätig sein und ihre Expertise einbringen.

Übergabe mit langem Atem vorbereitet

Es ist eine Firmenübergabe, die lange geplant war und in mehreren Stufen erfolgte. Dass sie sich so harmonisch und so gelungen vollzog, mache ihn froh, ja sogar ein bisschen stolz, gesteht Werner Segbers. Als der die Leitung des Handwerksbetriebs 1982 von seinem Vater August Segbers übernahm, gab es gerade mal zwei Auszubildende in dem Betrieb. Heute hat das Unternehmen 49 Festangestellte, ganz überwiegend im gewerblichen Bereich. Neben Dachdeckern arbeiten hier auch Klempner und Zimmerleute. In allen drei Gewerken werden junge Menschen ausgebildet.

Vom Azubi zum Chef

Domenic Conrad war einer von ihnen. 2005 begann er hier seine Ausbildung zum Bauklempner. Schnell zeigte sich sein Interesse an Leitungsaufgaben. Andrea und Werner Segbers, die selbst keine Kinder haben, welche den elterlichen Betrieb weiterführen könnten, erkannten die Chance. Sie ermöglichten dem jungen Mann, sich solide auf seine Aufgabe vorzubereiten. Beeindruckend ist der mehrstufige und mehrjährige Ausbildungsweg von Domenic Conrad.