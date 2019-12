Neuerung bei der Würdigung

Bereits zum neunten Mal vergibt die Stadt in Kooperation mit der Sparkasse Westmünsterland den Preis. Eine Jury hat aus den zahlreichen Vorschlägen, die aus der Bürgerschaft eingegangen waren, die Preisträger in den Kategorien Einzel-, Gruppen und Nachwuchspreis ausgewählt. „Für die Bekanntgabe und Würdigung unserer Preisträger haben wir uns eine Neuerung einfallen lassen“, so Bürgermeisterin Lisa Stremlau.

Schwungvolles musikalisches Rahmenprogramm

Den musikalischen Rahmen der Veranstaltung werden Jannik und Frederik Raeker, Schüler der Städtischen Musikschule, gestalten. Begleitet von ihrem Vater Axel am Flügel werden die Geschwister an Trompete und Posaune für schwungvolle Melodien sorgen.

Kinderbetreuung ist eingerichtet

Auch Familien mit Kindern sind beim Neujahrsempfang willkommen, für die Kinderbetreuung während der Veranstaltung ist gesorgt. Eine Anmeldung für den Neujahrsempfang ist nicht erforderlich.