In geselliger Runde lassen die Dülmener gerne die Weihnachtstage ausklingen. Am zweiten Weihnachtstag, dem Gedenktag des heiligen Stephanus, trifft man sich zum gemütlichen Plausch bei einem Bier - wie hier in Hausdülmen.

Je nach Gusto kann man einen Frühschoppen zelebrieren oder erst in den Abendstunden unterwegs sein. Eingebürgert hat sich die Bezeichnung Stephanussteinigen für diese Ausgehkultur am zweiten Weihnachtstag, was auf die Todesart des Märtyrers Bezug nimmt. Manch ein Kneipengänger ist daher mit einem kleinen Stein unterwegs.

Aus Sicht der Polizei gab es beim Stephanussteinigen in Dülmen keine besonderen Vorkommnisse. Neben den Polizeibeamten waren Mitarbeiter des städtischen Ordnungsamtes in der Stadt unterwegs.