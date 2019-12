Dülmen. In der Zeit von Mittwoch, 17 Uhr, bis Donnerstag, 14 Uhr, besprühten bislang Unbekannte an der Stolbergstraße, eine Garagenwand mit roter Farbe. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Dülmen unter Tel. 02594/7930 in Verbindung zu setzen.

Von Hans-Martin Stief