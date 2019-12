Das sollten Sie wissen:

Sie gehört zur Adventszeit wie Spritzgebäck oder besinnliche Musik: die DZ-Adventskalender-Aktion. Auch in diesem Jahr zeigten sich die DZ-Leser wieder sehr hilfsbereit, halfen mit Sachspenden aus, wo Not am Mann war. Die beteiligten Organisationen und Vereine sowie die Dülmener Zeitung bedanken sich im Namen der Beschenkten ganz herzlich.

Von wegen Ruhe nach dem Fest: Nach den Weihnachtstagen geht es im Einzelhandel mit eben so viel Elan weiter wie vor den Weihnachtstagen. Die DZ hörte sich in den Innenstadt-Geschäften um und erfuhr, dass man sich dort auf viele Besucher freut. Nur zusätzliche Geschenk-Verpackerinnen wird es nun nicht mehr geben.

Als Dietmar Rabich im Februar am Aasee in Münster unterwegs war, gelang ihm das, was er jetzt, etliche Monate später, als sein persönliches Foto des Jahres 2019 bezeichnet. Was ihm an dem Bild besonders gut gefällt und wie es zustande kam, erzählt er der DZ. Es ist der Auftakt einer kleinen DZ-Serie zum Jahresausklang.

Die Sportfreunde Merfeld haben zum vierten Mal in Folge die Hallen-Stadtmeisterschaft gewonnen. Im Finale gab es einen 2:1-Erfolg gegen die TSG Dülmen.

Termine:

15 bis 19.40 Uhr Eislaufen beim Dülmener Winter

Wetter:

Anfangs neblig-trüb, später wechseln sich Wolken und Sonne ab und es bleibt meist trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen 4 und 6 Grad. Dazu weht schwacher Ostwind.