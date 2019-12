Einen Einbruch in eine Wohnung an der Ludwig-Wiesmann-Straße am Montag meldet die Polizei. Die Täter hebelten die verschlossene Wohnungs-Eingangstür auf. In der Wohnung durchsuchten sie die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Es wurde Schmuck gestohlen. Hinweise werden erbeten unter Tel. 02594/7930.