International und klassisch

Seit über 50 Jahren stimmen die Musiker die Patienten und Mitarbeiter des Krankenhauses am Mittag des Heiligabends auf Weihnachten ein. Mit der feierlichen „Hymne an die Nacht“ von Ludwig van Beethoven eröffnete der Chor passend zum 250. Geburtstag des Komponisten im kommenden Jahr das Konzert. Es folgte ein von Gerhard Queens abwechslungsreich zusammengestellter Querschnitt internationaler zeitgenössischer und klassischer Weihnachtslieder.

Der kleine Trommler

Mit dem vielfach gecoverten amerikanischen Weihnachtslied Little Drummer Boy hatte Georg Wenzel ein besonders stimmungsbringendes Stück eingearbeitet. Dabei spielte Willy Schlüter die musikalische Rolle des im Lied beschriebenen mittellosen Jungen, der sich als Geschenk für den neugeborenen Jesus nicht mehr als ein Vorspiel auf der Trommel leisten kann. Er leitete das rein instrumental vorgetragene Stück durch raumfüllendes rhythmisches Trommeln ein, das den Besuchern unmittelbar den Textrefrain „Come they told me pa rum pum pum pum“ auf die Lippen legte.

Gemeinsamer Gesang zum Abschluss

Mitgesungen aber wurde erst zu den abschließenden Höhepunkten des Konzerts bei den Liedern „Stille Nacht“ und dem Freude stiftenden Weihnachtsklassiker „Oh du fröhliche“, das die Lore und die Stadtkapelle gemeinschaftlich intonierten. Das Publikum dankte mit großem Applaus. „Gehen Sie im kommenden Jahr unbedingt in einen Chor. Sie machen das richtig gut“, gab Gerhard Queens den Dank für das Mitsingen zurück.