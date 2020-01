Aus noch ungeklärter Ursache war es in einer nicht mehr genutzten Sauna, die jetzt als Lager diente, zu dem Feuer gekommen, das unter Atemschutz gelöscht wurde. Der Besitzer erlitt bei Löschversuchen leichte Verbrennungen an den Händen. Drei Stunden dauerte der Einsatz. So gab es für die Feuerwehr wegen des vollgestellten Raums Probleme, an die Glutnester zu kommen.