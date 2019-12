Was ich an Weihnachten in Dülmen wissen muss

Das sollten Sie wissen:

Es ist eine über 50 Jahre alte Tradition: Zur Einstimmung auf die Weihnachtsfeiertage tritt der Sängerchor Loreley mit einer Abordnung der Stadtkapelle Dülmener in der Krankenhaus-Kapelle auf. Im Wechsel werden Bläser und Sänger hier ab 13 Uhr Weihnachtslieder vortragen, bei einigen können Besucher mitsingen. Für die Patienten wird das Konzert in die Krankenzimmer übertragen. Der Eintritt ist kostenlos.

Zum ersten Mal seit Langem findet in der Pfarrei St. Viktor heute um 23 Uhr wieder eine Christmette statt. Und zwar in der Kirche St. Jakobus Karthaus. Eine Übersicht über alle Messfeiern in den Dülmener Gemeinden gibt es übrigens in der heutigen Weihnachtsausgabe der DZ.

Apropos St. Jakobus: Die Sakristei der Kirche ist in den vergangenen Monaten saniert worden. Denn der Anbau drohte zu kippen und wurde jetzt mit Pfählen im Erdreich abgestützt. Rechtzeitig vor Weihnachten wurde alles fertig.

Am Abend des zweiten Weihnachtstages wird‘s in Dülmens Gaststätten fröhlich. Dann treibt es nicht nur die junge Generation nach draußen zum so genannten Stephanussteinigen. Klingt brutal, ist aber eine gesellige Angelegenheit: Man trifft sich an der Theke, trinkt gemeinsam, lacht und scherzt. Dass es im Umfeld von Gaststätten zu vorgerückter Stunde lauter werden kann, gehört dazu.

Ein schwerer Unfall hat am Montag in Welte und Merfeld für ein Verkehrschaos gesorgt. Auf der B 474 stießen ein Bus und ein Lkw zusammen. Zwei Personen wurden verletzt, die Bundesstraße war stundenlang gesperrt, die Umleitungsstrecken überlastet.

Am Zweiten Weihnachtstag lockt der Budenzauber in der CBG-Sporthalle: Dann ermitteln die Fußballer ab 12.30 Uhr ihren Hallen-Stadtmeister. Wer wird Nachfolger von den Sportfreunde Merfeld, die zuletzt drei Mal in Folge gewannen?

Die nächste Ausgabe der Dülmener Zeitung erscheint am 27. Dezember.

Die DZ wünscht allen ihren Lesern gesegnete Weihnachtstage.

Gewinnzahlen Adventskalender Bürgerstiftung:

774: Fotoworkshop Grundlagenkurs Foto Erhardt

3094: 3 x Fitnesstraining tri-dent® aktiv-Studio

2157: 2 x Auszeit-Frühstück Café kleine Auszeit

2170: 2 Übernachtungen Hotel Rimberg 2 Pers./HP

3745: 1 x DUO-Karte DIE SAUNA INSEL

2100: 1 VIKTOR-Gutschein Bürgerstiftung Dülmen

1551: 1 Präsentkorb real,- Dülmen

248: 1 Perlenkette mit Bergkristall Tee und Steine

3933: 1 Monat Gesundheitszirkel 2 P., Gesundheitshaus Hammer

5081: 1 Kette Tagua Nuss Lores ArtBox

5142: 1 Gutschein Creation Thomas Kockmann

2812: 1 Gutschein Bioladen Urban

2930: 1 Flachbildschirm Bürgerstiftung Dülmen

3969: 1 Chronograph, Donaldson Filtration

3184: 2 Kinokarten Cinema Dülmen

Termine an den Feiertagen:

Heiligabend

10 bis 14 Uhr, Eislaufen für alle, Eisbahn auf dem Marktplatz, 11 Uhr Kläppchenöffnung Rathaus-Adventskalender

13 Uhr, Weihnachtssingen Bläser-Ensemble der Stadtkapelle und dem Sängerchor Loreley, Krankenhaus-Kapelle

Erster Weihnachtstag

14 bis 18 Uhr, Eislaufen beim Dülmener Winter

Zweiter Weihnachtstag

12.30 bis 18.30 Uhr, Stadtmeisterschaft der Fußballer, Dreifachhalle am Schulzentrum

14 bis 18 Uhr, Eislaufen beim Dülmener Winter

Wetter:

Dichte Wolken bringen neuen Regen, der kräftiger sein kann. Milde neun Grad. Mäßiger bis frischer Wind, teils stürmische Böen, aus Südwest- bis West.

Verkehr:

Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten:

Lohwall, Mühlenweg zwischen Hülstener Straße und Koppelweg, Bischof-Kaiser-Straße