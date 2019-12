Wo die Tür immer geöffnet ist

Was an der Krankenhaus-Kapelle so besonders ist? Mehr, als der erste Blick verrät. So ist sie das einzige Kirchengebäude der Stadt, das rund um die Uhr, 365 Tage im Jahr, geöffnet ist.

Gleichzeitig ist sie die einzige Kirche im Stil der 50er-Jahre. Und sie ist das einzige ellipsenförmige Gebäude Dülmens - auch wenn letzteres heute den meisten Blicken verborgen bleibt. Warum, dazu später mehr.

Grundstein aus den Viktor-Ruinen

Zunächst die Anfänge: Im Jahr 1958 startete der Bau der Kapelle am Franz-Hospital. Der Grundstein, noch immer gut sichtbar gleich rechts vom Eingang, stammt aus den Ruinen der im Krieg zerstörten Kirche St. Viktor.

Am 26. März 1960 weihte Probst Dümpelmann die Kapelle ein. Dass sie ein Kind ihrer Zeit ist, zeigt bereits die Ellipsen-Form. „Das ist die Form der 50er-Jahre“, berichtet Pfarrer Markus Trautmann, der Rektor der Kapelle. Die etwas verspielten Linien, das Mosaik, auch das sind klare Indizien für die Erbauerzeit.

Altar stand zuerst an der Wand

Der Pfarrer hat einige alte Aufnahmen der Kapelle mitgebracht. Die zeigen: Zunächst befand sich der Altar mit dem Tabernakel darauf an der Wand, der Priester zelebrierte die Messen mit dem Rücken zur Gemeinde.

Das änderte sich nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil 1965. Der Altar rückte freistehend nach vorne, der Tabernakel blieb in der Wand. Was auf den alten Fotos, egal ob vor oder nach dem Konzil, aber auffällt: Es fehlt das runde Fenster über dem Altar.

Wie das Licht in den Altarraum kam

Das wurde erst nachträglich, zu Beginn der 90er-Jahre, herausgebrochen. Denn die Kapelle hatte aus Sicht der Clemens-Schwestern, die im Krankenhaus arbeiteten, einen großen Nachteil: Zwar war es im Kirchenschiff selbst durch die großen Fenster hell - im fensterlosen Halbrund des Altarraums hingegen eher schattig.

Daher initiierte Dr. Heinrich Valentin, der damalige Krankenhaus-Seelsorger, einen erneuten Umbau - der der Kapelle ihr heutiges Gesicht geben sollte.

Valentin ließ das runde Fenster überm Altar einbauen, ebenso die Apsis (aus Trockenbau) mit ihrer indirekten Beleuchtung. „Das lockert den Altarraum auf“, beschreibt Trautmann die Wirkung. Auch wurde der Altarraum nach vorne gezogen, das Halbrund durch den Einbau von runden Stufen vollendet.

„Etwas Großes geschaffen“

„Man kann sagen, 30 Jahre nach dem Bau wurde die Rund-Idee zu Ende gedacht“, fasst es Trautmann zusammen. „Er hat wirklich etwas Großes geschaffen“, lobt der Pfarrer mit Blick auf den früheren Krankenhaus-Seelsorger Valentin, der die Ideen aus den 50er-Jahren so konsequent weiterdachte. So würde zum Beispiel niemand auf die Idee kommen, dass das runde Fenster nachträglich eingebaut wurde – so gut fügt es sich ein.

Den gesamten Bericht und ein Interview mit Krankenhaus-Seelsorgerin Christel Seibert lesen Sie in der Weihnachtsausgabe der DZ.