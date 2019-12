Adventskalender am Dülmener Rathaus 2019 1/24 Foto: Jürgen Primus

Foto: Jürgen Primus

Foto: Jürgen Primus

Foto: Jürgen Primus

Foto: Jürgen Primus

Foto: Jürgen Primus

Foto: Jürgen Primus

Foto: Jürgen Primus

Foto: Jürgen Primus

Foto: Jürgen Primus

Foto: Jürgen Primus

Foto: Jürgen Primus

Foto: Jürgen Primus

Foto: Jürgen Primus

Foto: Jürgen Primus

Foto: Jürgen Primus

Foto: Jürgen Primus

Foto: Jürgen Primus

Foto: Jürgen Primus

Foto: Jürgen Primus

Foto: Jürgen Primus

Foto: Jürgen Primus

Foto: Jürgen Primus

Foto: Jürgen Primus

Jeden Abend ertönt um 17 Uhr auf dem Marktplatz die Festfanfare vom Rathaus-Balkon und ein weiteres Fenster wird hell erleuchtet. Am Heiligen Abend wurde um 11 Uhr das 24. und damit letzte Kläppchen des Jahres geöffnet.

Unter dem Motto „Weihnachtliches Dülmen“ haben zahlreiche Kinder aus verschiedenen Dülmener Schulen, Kindergärten und anderen Institutionen die Fenster wieder weihnachtlich gestaltet. Der Motivvielfalt sind dabei keine Grenzen gesetzt.

Und auch in diesem Jahr waren die Kinder und Jugendlichen wieder sehr fleißig und tragen so dazu bei, dass das Warten auf das Weihnachtsfest verkürzt wird. Durch das bewusst offen gehaltene Motto „Weihnachtliches Dülmen“ wurden die zumeist jungen Künstler in kein starres Korsett gezwängt und konnten ihrer Phantasie bei den Bildern freien Lauf lassen. So sind Schneemänner, aber auch Stiefel, Kerzen und natürlich Nikoläuse und sogar Löwen zu sehen.

Die täglich erklingende Festfanfare ist vor 20 Jahren – mit Beginn der Adventskalenderaktion – extra komponiert worden, um der Eröffnung des Bildes einen feierlichen Rahmen zu geben. Für viele Dülmener ist es mittlerweile ein beliebtes Ritual und die Besucher an der Eisbahn und an den Glühweinbuden halten für einen Moment inne, lauschen den Klängen und schauen gebannt zum Rathaus, um zu sehen, wie das nächste Kläppchen denn wohl aussehen mag.