Vielversprechender Blick durch die Fenster

Der eine oder andere Innenstadt-Besucher hat bereits einen Blick erhaschen können in das Café Extrablatt, die neue Gastronomie im Rathaus-Seitenflügel, die demnächst eröffnen wird. Was man von außen durch die großen Fenster erkennen kann, sieht vielversprechend aus. Und ist man einmal drinnen, möchte man am liebsten sofort dort bleiben und erst einmal in Ruhe einen Kaffee trinken.

Gemütlicher Bistro-Stil

Das Café ist in einem gemütlichen Bistro-Stil gehalten mit dunklen Holztischen und -stühlen für den Kaffee zwischendurch, aber auch gepolsterten Bänken - etwa für ein Mittag- oder Abendessen in geselliger Runde. Überall hängen Spiegel und großformatige Bilder, dazu gibt es ein modernes Beleuchtungskonzept, kombiniert mit Lampen im Retro-Look über der geräumigen Theke.

Eröffnungstermin ist noch nicht fix

Fikri Basaran, Geschäftsführer des Dülmener Cafés Extrablatt, behält in dem Gewusel der verschiedenen Handwerker unerschütterlich die Ruhe, beantwortet Fragen, erteilt Anweisungen, gibt Hinweise und hat zwischendurch auch für die DZ ein offenes Ohr. Wann genau das Restaurant im Dülmener Rathaus eröffnen wird, möchte er noch nicht verraten. Lange kann es aber nicht mehr dauern.