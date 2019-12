Was ich am Wochenende in Dülmen wissen muss

Das sollten Sie wissen:

Rund 40 Eltern waren ins Kinderhaus Rasselbande Dernekamp gekommen, um sich mit Vertretern des jetzigen und des künftigen Trägers und der Stadt auszutauschen. Dabei konnte den Eltern einige Verunsicherungen genommen werden.

Einen spektakulären Anblick bot der morgendliche Himmel am Freitag über Dülmen. In allen Gelb-, Orange und Rottönen leuchtete der winterliche Himmel und viele DZ-Leser griffen zu Kamera oder Smartphone um das Naturschauspiel festzuhalten.

Der Verfassungsgerichtshof in Münster hat die Stichwahl bei den Bürgermeister-Wahlen 2020 wieder eingeführt. Gelingt es dem stärksten Bürgermeisterkandidaten im ersten Wahlgang nicht, die absolute Mehrheit zu erringen, muss er ins Stechen. Was die Kandidaten und Parteien davon halten, erfragte die DZ.

Läuferin Klara Koppe verlässt die TSG Dülmen und schließt sich Anfang des Jahres der LG Brillux Münster an. Die 19-jährige Studentin der Medizin will den nächsten Schritt machen. Ihr Trainer Robert Welp ist ebenfalls in Münster tätig.

Gewinnzahlen Adventskalender Bürgerstiftung:

1029: 3 x Fitnesstraining tri-dent® aktiv-Studio

246: 1 VIKTOR-Gutschein Bürgerstiftung Dülmen

4763: 1 LED-Leuchtenset Stadtwerke Dülmen

5217: 1 Kitchen Aid Bürgerstiftung Dülmen

3707: 1 Gutschein ZAP!

2123: 1 Gutschein Restaurant Haus Waldfrieden

4127: 1 Gutschein Moubis Pflanzenhof Dülmen

1282: 1 Gutschein Böinghoff Catering & Event

3942: 1 Gutschein Bock auf Wok

3580: 1 Gutschein BIGTIME Textildruck

2239: 1 Familiengutschein düb Freizeitbad

878: 1 Einkaufsgutschein real,- Dülmen

2440: 1 Einkaufsgutschein HAMMER Fachmarkt Dülmen

5321: 1 Dienstleistungsgutschein FIGARO Hairdesign

2964: 2 Kinokarten Cinema Dülmen

Termine:

Samstag

10 bis 16.40 Uhr, Eislaufen beim Dülmener Winter, 11 bis 19 Uhr, Weihnachtsmarkt, 16 bis 19 Uhr Livemusik mit den Chinchillas, 17 Uhr Kläppchenöffnung Adventskalender

19 Uhr, Finale der Lattl-Stadtmeisterschaft

20 Uhr Benefizkonzert zugunsten der Welthungerhilfe von Westcoast-Hannes, DJK-Clubhaus

Sonntag

9.30 bis 10 Uhr, „Ökumenische Hütteneinkehr“, Gottesdienst in der Rodelhütte auf dem Marktplatz

10 bis 19.40 Uhr, Eislaufen beim Dülmener Winter, 11 bis 19 Uhr, Weihnachtsmarkt, 17 bis 19 Uhr Livemusik X-mas on the Roxx, 17 Uhr Kläppchenöffnung Adventskalender

12 bis 16 Uhr, Tierweihnacht beim Tierheim Dülmen-Lette, Stripperhool 51a

16 Uhr, Adventliches Chorkonzert des Kleinen Chores Buldern, St.-Pankratius-Kirche Buldern

Wetter:

Heute stellt sich ein meist freundlicher Wechsel aus Sonne und zeitweise dichten Wolken ein. Zu Höchstwerten von 9 bis 10 Grad weht schwacher Wind aus Südwest bis Süd.

Verkehr:

Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten:

Lohwall, Mühlenweg zwischen Hülstener Straße und Koppelweg, Bischof-Kaiser-Straße