CDU-Bewerber Rainer Betz findet die Entscheidung aus Münster gar nicht so schlecht: „Das bedeutet, dass alle Kandidaten sich eben noch ein bisschen mehr anstrengen müssen, um beim Wähler zu punkten.“ Sollte es in Dülmen tatsächlich zur Stichwahl kommen, hofft Betz, dass die Wähler auch beim dann zweiten Mal in hoher Zahl den Weg in die Wahlkabine finden.

Florian Kübber von den Bündnisgrünen freut sich erwartungsgemäß über das Urteil. Schließlich hatten die Grünen gegen die Abschaffung der Stichwahl durch die schwarz-gelbe Landesregierung geklagt: „Jetzt wird der Bürgermeister mit einer größeren Mehrheit gewählt. So wird auf jeden Fall gewährleistet, dass der Bürgermeister auch über mindestens 50 Prozent Rückhalt bei den Bürgern bekommt“, erklärt der Fraktionssprecher.

Für den unabhängigen Kandidaten Jochen Wilms wird das Amt des Bürgermeisters durch die Stichwahl gestärkt. „Hierdurch tritt der Bürgermeister mit einer absoluten Mehrheit an.“

Für CDU-Bewerber Carsten Hövekamp ändert sich nicht allzu viel: „Ich konnte beiden Lagern in der Argumentation gut folgen. Ich kann mit der Stichwahl ebenso gut leben wie ohne.“ Für seinen Wahlkampf sieht er keine Veränderungen.

Der unabhängige Kandidat Klaus Weyer ist überzeugt, dass er die Dülmener mit oder ohne Stichwahl für sich gewinnen kann.