Erleichterung bei den Eltern

Rund 40 Eltern waren am Donnerstag in das Kinderhaus Rasselbande am Standort Dernekamp gekommen, um sich mit Vertretern des jetzigen Trägers, dem DRK-Kreisverband Coesfeld als für die Übernahme vorgesehenen Träger und der Stadt Dülmen über die nächsten Schritte auszutauschen. Hintergrund ist, dass der jetzige Träger – das Kinderhaus Rasselbande – sich entschieden hat, den Standort Dernekamp nicht mehr weiter zu betreiben.

Buchungszeiten sollen erfüllt werden

Die Geschäftsführerin Angelika Kirstein brachte in dem Termin ihr Bedauern für diese Entscheidung zum Ausdruck und drückte ihr Verständnis für die Sorgen der Eltern aus.

Die wichtigste Nachricht für die Eltern hatten Bürgermeisterin Lisa Stremlau und der Erste Beigeordnete Christoph Noelke im Gepäck: „Wir werden alles tun, um den jetzigen Träger soweit zu unterstützen, dass Sie ab dem 1. Januar die von Ihnen gewünschten Buchungszeiten bekommen.“

In den vergangenen Wochen war es aufgrund eines hohen Krankenstandes der Mitarbeiter und der leider nicht erfolgreichen Fachkräftegewinnung zu einem „Notbetrieb“ gekommen, der durch reduzierte Betreuungszeiten zu teilweise deutlichen Einschränkungen für die Familien und die Kinder geführt hatte.

Pensionierte Erzieherinnen angesprochen

Der Fachbereich Jugend und Familie der Stadt Dülmen hat in den vergangenen Tagen unter anderem pensionierte Erzieherinnen angesprochen. Diese könnten den jetzigen Träger bei der Abdeckung der Betreuungszeiten unterstützen. Die Geschäftsführerin der Rasselbande Angelika Kirstein wird nun prüfen, ob und in welchem Umfang sie auf diese Unterstützung zurückgreifen wird.

Und auch eine weitere Verunsicherung konnte den Eltern genommen werden. Der Vorstand des DRK-Kreisverbandes Christoph Schlütermann war gemeinsam mit seiner Mitarbeiterin Birgit Poschmann zu dem Informationsnachmittag gekommen und machte sehr deutlich, dass das DRK sich als vorgesehener Träger intensiv mit der Prüfung der Rahmenbedingungen beschäftige.

„Wir streben das ambitionierte Ziel an, ab dem 1. März die Trägerschaft zu übernehmen“, so Schlütermann. Und obwohl das DRK noch nicht in der eigentlichen Verantwortung sei, werde jetzt schon alles getan, um einen möglichst reibungslosen Übergang zu gewährleisten.

Dies betreffe eine Übernahme der Mitarbeiter genauso wie das Weiterführen etablierter Strukturen. „Wir möchten den Familien und insbesondere den Kindern eine verlässliche und qualifizierte Versorgung anbieten“, sagte Schlütermann. Um die Betreuungsbedarfe zu ermitteln werde es daher bereits frühzeitig vor der offiziellen Übernahme Gespräche geben, betonte Birgit Poschmann.

Viele Fragen geklärt

Zahlreiche Einzelfragen der Eltern konnten in dem rund zweistündigen Termin geklärt werden, bei dem deutlich wurde: Der DRK-Kreisverband und die Stadt Dülmen schätzen sich als Partner und werden in der angestrebten Zusammenarbeit alles daran setzen, für die Familien eine gute Lösung zu erzielen.

„Dass ein Träger eine Einrichtung abgibt, erleben wir zum ersten Mal in Dülmen. Als Politik begrüßen wir das Engagement von Stadt und DRK und werden die Entwicklung unterstützen“, erklärte der Jugendhilfeausschussvorsitzende Dieter Hilgenberg.

Zufrieden mit dem Gespräch zeigte sich Stefanie Wortmann von der Elternvertretung. „Das Gespräch ist gut gelaufen, war konstruktiv, sachlich und hat die Stimmung bei den Eltern deutlich angehoben“, berichtet sie. Die Eltern seien zufrieden, dass sie ihre gebuchten Stunden auch bekommen. „Das war eine große Erleichterung.“ Bezüglich der Übernahme gäbe es zwar noch Klärungsbedarf. „Es ist aber zugesagt worden, dass alle Beteiligten in Kontakt bleiben“, so Wortmann.