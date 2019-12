Einbrecher unterwegs

Dülmen. Unbekannte sind am Donnerstag in ein Haus am Larhüser Weg eingebrochen. Die Täter kamen in der Zeit zwischen 14.30 Uhr und 18.30 Uhr und schlugen die Scheibe einer Terrassentür ein. Ob sie etwas mitgenommen haben, steht nach Polizeiangaben derzeit nicht fest. Am gleichen Tag gab es noch einen weiteren Einbruch. Auch am Hülsenweg brachen Unbekannte in ein Haus ein. Zwischen 16.15 Uhr und 19.45 Uhr hebelten sie ein Küchenfenster und eine Terrassentür auf. In diesem Fall erbeuteten die Täter Schmuck. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Tel. 02594/7930 bei der Polizei in Dülmen zu melden.

Von Hans-Martin Stief