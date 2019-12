Was ich am Freitag in Dülmen wissen muss

Das sollten Sie wissen:

Schlechte Nachrichten für alle Nutzer des Anruf-Sammel-Taxis, kurz AST: Denn das ist nur noch bis zum 7. Januar 2020 unterwegs - und wird dann eingestellt. Zumindest vorübergehend. Der Grund: Das Taxiunternehmen, das bisher als Dienstleister für die Regionalverkehr Münsterland GmbH (RVM) die Fahrten durchführte, hat den Vertrag zum Jahresende gekündigt.

Einer Kraterlandschaft gleichen Teile von Leuste. Den eine breite Trasse markiert den ersten Abschnitt der Neubaustrecke B 67 von der Anschlussstelle Dülmen-Nord bis zur Bahnstrecke Coesfeld-Dortmund.

Einige Anwohner und Spaziergänger haben sich am Donnerstag fürchterlich erschreckt, als es am Flugplatz Borkenberge knallte, blitzte und donnerte. Grund für das Feuerwerk-Spektakel: Wolfgang Stabe beprobte im Auftrag der niederländischen Regierung asiatische Feuerwerkskörper, die - auch in Deutschland - vor Silvester verkauft werden sollen. Ein Drittel fiel durch, die Prüfung, weitere Beprobungen wird es dieses Jahr nicht geben.

Keine leichte Aufgabe für Jugend-Sportrichter Norbert Sicking (Foto) und sein Team. Am Mittwoch musste die Kammer die Schläge gegen Schiedsrichter beim Kreispokal-Endspiel bewerten. Alle Tatbeteiligungen ließen sich nicht klären.

Gewinnzahlen Adventskalender Bürgerstiftung:

1224: 3 x Fitnesstraining tri-dent® aktiv-Studio

2393: 2 Karten Wildpferdefang Herzog von Croy’sche Verwaltung

1071: 1 x DUO-Karte DIE SAUNA INSEL

5066: 1 Reisegutschein TAKE OFF-Reisen

603: 1 Pflanze, Blumen + Pflanzen Fimpeler

4907: 1 Monat Gesundheitszirkel 2 P., Gesundheitshaus Hammer

1493: 1 Jahresabo „Landlust“ Landwirtschaftsverlag

3306: 1 Gutschein Spielwaren Greiving

5128: 1 Gutschein Running Soccer Store

4681: 1 Gutschein Pflegeprodukte Hair plus More

1421: 1 Gutschein Lederwaren Pumpe

857: 1 Gutschein Bistro täglich

540: 1 Gutschein Adam & Eva Moden

2782: 1 Familienkarte Kulturforum Haus der Klaviere Gottschling

1014: 1 Erlebnisgutschein düb Freizeitbad

3480: 2 Kinokarten Cinema Dülmen

Termine:

15 bis 19.40 Uhr Eislaufen beim Dülmener Winter, 15 bis 19 Uhr Weihnachtsmarkt, 17 Uhr Kläppchenöffnung Rathaus-Adventskalender

19 Uhr, Adventslesung mit Musik der Gemeinde St. Viktor, St.-Viktor-Kirche

Wetter:

Heute verbreitet stark bewölkt und gebietsweise fällt meist leichter Regen, 12 oder 13 Grad. Dazu weht frischer Süd- bis Südostwind mit starken bis stürmischen Böen.

Verkehr:

Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten:

Lohwall, Mühlenweg zwischen Hülstener Straße und Koppelweg, Bischof-Kaiser-Straße