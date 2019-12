Die Verwaltungsdienststellen und Einrichtungen der Stadt Dülmen bleiben zwischen den Jahren geschlossen, genauer gesagt vom kommenden Dienstag, 24. Dezember, bis einschließlich Mittwoch, 1. Januar. Diese Regelung gilt auch für die Bürgerbüros, heißt es jetzt in einer Mitteilung.

Ein Notdienst des Standesamtes für Bestattungsunternehmen ist jedoch am Freitag, 27. Dezember, in der Zeit von 10 bis 12 Uhr eingerichtet. Die Dülmen Stadtbücherei bleibt zu ihren bekannten Zeiten geöffnet und schließt nur an den Feiertagen.

Das Standesamt der Stadt Dülmen bleibt zudem am Mittwoch, 8. Januar 2020, den ganzen Tag über geschlossen. Grund dafür seien organisatorischen Arbeiten, heißt es in einer Mitteilung der Verwaltung.