Das düb hat kürzlich einen Preis bekommen. Für seine Marketingkampagne während der Baustellenphase zeichnete die European Waterpark Association das Bad aus. Aktionen wie die Baustellenkids oder das Baustellen-Geflüster kamen gut an bei der Jury. Das ist die erfreuliche Seite des aktuellen Umbaus.

Denn es gibt noch eine andere - und die ist tiefrot. 1,06 Millionen Euro Verlust schrieb das Bad 2018, zeigt der im Bundesanzeiger veröffentlichte Jahresabschluss der Stadtbetriebe Dülmen.

Minus soll 2019 noch größer werden

Und für 2019 wird es wohl ein noch dickeres Minus sein: Hier rechnet die düb-Geschäftsführung mit 2,36 Millionen Euro Verlust. Und das zu einem Zeitpunkt, als die Verantwortlichen noch glaubten, im Oktober dieses Jahres das komplett erneuerte Bad eröffnen zu können.

Doch bekanntlich kam es anders, erst 2020 wird alles fertig. Was diese Verzögerung nun für die Bilanz bedeutet? Dazu will Geschäftsführer Georg Bergmann keine Zahlen nennen. „Hier ist der Wirtschaftsprüfungsbericht abzuwarten“, betont er auf DZ-Anfrage. Es ist wohl aber keine allzu wilde Spekulation zu sagen: Positiv wird sich die längere Baustellenzeit eher nicht auf die Bilanz auswirken.

Bergmann: Verlust war einkalkuliert

Was Bergmann ebenfalls erläutert: Das Millionen-Minus sei von Anfang an einkalkuliert worden, auch in der entsprechenden Höhe. Der Wirtschaftsplan 2018 habe einen Verlust von 1,08 Millionen Euro vorgesehen, also sogar noch etwas mehr als es jetzt geworden ist.

„Insoweit war das Ergebnis einkalkuliert“, so der Geschäftsführer. Das gelte auch für die 2,36 Millionen Euro Verlust, die das Bad wohl 2019 schreiben wird. Auch diese Zahl findet sich bereits im Wirtschaftsplan für 2019.