Das sollten Sie wissen:

Der Umbau des düb wirkt sich auf die Bilanz der Stadtbetriebe aus: Für 2019 rechnet die düb-Geschäftsführung mit 2,36 Millionen Euro Verlust - die Verluste durch die verspätete Eröffnung erst im nächsten Jahr sind dabei noch nicht berücksichtigt. 1,06 Millionen Euro Verlust schrieb das Bad 2018. Mehr dazu lesen Sie in der aktuellen DZ-Ausgabe.

Bei einer Auktion stieß Rüdiger G. Behrens von der Artothek Münsterland auf eine Arbeit des aus Hiddingsel stammenden Künstlers Erich Lütkenhaus. Das Bild aus dem Jahr 1963 ist in der Aluchromie-Technik erstellt. Die Artothek stellte den Neuzugang jetzt vor.

Mit einem Flashmob protestierten am Mittwochnachmittag Landwirte in Dülmen gegen die Agrarpolitik. So standen etwa zahlreiche Traktoren an der B 474 in Richtung Lette.

Aktuell bereiten sich die heimischen Fußballer auf die Hallen-Stadtmeisterschaft vor. Für die Vorbereitung auf die Rückserie sind aber bereits zahlreiche Testspiele vereinbart. Neben Ortsduellen bekommt vor allem die TSG Dülmen hohen Besuch.

Gewinnzahlen Adventskalender Bürgerstiftung:

5248: 3 x Fitnesstraining tri-dent® aktiv-Studio

1220: 1 VIKTOR-Gutschein Damenmode Wiese

3130: 1 Special Tanzkurs Tanzschule Herzog

310: 1 Präsentkorb Golly’s Spezialitäten

5098: 1 Gutschein Sanremo Dülmen

835: 1 Gutschein Reisebüro Schlagheck

3514: 1 Gutschein Raiffeisen Steverland eG

2491: 1 Gutschein Optic Actuell Bextermöller

410: 1 Gutschein MEZZOMAR

2044: 1 Gutschein Kosmetik-Fachinstitut K. Corhsen

1869: 1 Gutschein Bittersüß Confiserie

882: 1 Energiemessgerät Stadtwerke Dülmen

1930: 1 Einkaufsgutschein Bären-Apotheke

2334: 1 Dülmener Gutscheinbuch Laumann Druck & Verlag

2691: 2 Kinokarten Cinema Dülmen

Termine:

15 bis 19.40 Uhr Eislaufen beim Dülmener Winter, 15 bis 19 Uhr Weihnachtsmarkt, 17 Uhr Kläppchenöffnung Rathaus-Adventskalender

Wetter:

Heute gibt es bei meist wenigen dünnen Wolken viel Sonnenschein, ungewöhnlich mild bei 13 bis 15 Grad. Es weht mäßiger Süd- bis Südostwind, der zeitweise stark böig ist.

Verkehr:

Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten:

Lohwall, Mühlenweg zwischen Hülstener Straße und Koppelweg, Bischof-Kaiser-Straße