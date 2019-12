Es ist ein wenig paradox: Schweinemäster Erich Dilkaute hat große Angst vor etwas, das ihm derzeit eigentlich ganz gute Geschäfte beschert. Die Afrikanische Schweinepest hat weltweit zu einer Knappheit bei Schweinefleisch geführt. Und da die Seuche Deutschland noch nicht erreicht hat, können derzeit zwei Euro pro Kilo Schlachtgewicht erzielt werden. „Das ist ein guter Preis, aber das kann auch sehr schnell wieder zu Ende sein“, erklärt der Ortslandwirt im DZ-Gespräch.

Virus steht vor der Tür

Denn die Schweinepest rückt näher. In Polen und Belgien ist das Virus, das für den Menschen völlig unschädlich ist, bereits nachgewiesen worden. Sollte im Kreis Coesfeld ein infiziertes Wildschwein festgestellt werden, könnte es für den Dülmener Mäster mit rund 1000 Schweinen eng werden. „Wir müssten nicht gleich den ganzen Bestand keulen, aber die Tiere müssten sich dann aufwändigen Bluttests unterziehen, bevor sie verkauft werden könnten.“ Jedenfalls, wenn der Hof im Kerngebiet läge.

Ungleiche Marktbedingungen

Doch auch wenn die Tiere nicht gekeult werden müssen: „Sobald Deutschland betroffen ist, könnten wir nur noch in Europa exportieren“, erklärt Dilkaute. Der riesige chinesische Markt, der derzeit für gute Preise sorgt, wäre dann versperrt.

Dilkaute macht aber nicht nur die Schweinepest zu schaffen. „Während der Staat in Spanien die Schweinehalter aktiv unterstützt, bekommen wir immer schärfere Auflagen.“ Die Anforderungen an das Tierwohl hätten ihren Preis. „In Spanien kannst Du mit 200 Euro pro Mastplatz im neuen Stall kalkulieren, bei uns kostet das 1000 Euro.“