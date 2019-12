Die vielen Besucher im Picasso-Museum trauen ihren Augen nicht: Da stehen Personen aus Bildern der Ausstellung „Im Rausch der Farbe“ unvermittelt lebendig vor ihnen und erzählen ihre Geschichte. An anderen Werken warten Jugendliche und erläutern, was es mit den Bildern auf sich hat, welche Entstehungsgeschichte die Arbeiten haben und was ihnen besonders an den Kunstwerken gefällt.

Performance ist Höhepunkt einer Kooperation

Die fast zweistündige Performance der Jungen und Mädchen der Hermann-Leeser-Schule war der Höhepunkt einer ungewöhnlichen Kooperation zwischen Museum und Schule. In deren Rahmen hatten sich die Realschüler mit den gut 100 Jahre alten Kunstwerken auseinandergesetzt - auf mehr als eine Art.

Reise durch die Zeit

Die Dülmener Gäste wurden in Münster von Andrea Hagemann, der kaufmännischen Leiterin des Museums, und der Museumspädagogin Britta Lauro begrüßt. Eine kurze Einführung in die Entstehungsgeschichte der Ausstellung mit Werken französischer Impressionisten (von Gauguin bis Matisse) leitete zu den Aktionen der Jugendlichen über. Die schlüpften dabei in verschiedene Rollen: Die Ehefrau des Malers Felix Vallotton erzählt von ihrem Leben. Ein Gondoliere schildert, wie Paul Signac eine Ansicht von Venedig malt. Fischer unterhalten sich mit dem Maler Georges Seurat.

Rundgang mit Audioguides

Bei dem anschließenden Rundgang durch die Ausstellung erfuhr man persönlich oder über die an alle verteilten Audioguides mehr über die Bilder, ihre Entstehung, die verwendete Maltechnik oder den historischen Bezug. „Im Rausch der Farben“ läuft noch bis zum 19. Januar, bis dahin kann jeder Besucher zumindest anhand der kostenlosen Audioguides den Nachmittag nachvollziehen.

Projekt hat viele Partner

Möglich wurde das Projekt durch die Kreativität und den Einsatz der beiden Kunstpädagoginnen der Schule Dr. Andrea Peine und Silke Beckhaus in Zusammenarbeit mit den Mitarbeiterinnen des Museums. Erwähnenswert ist zudem die Unterstützung durch die Sparkasse Münsterland, den Förderverein der Hermann-Leeser-Schule, das Dülmener Kulturteam und den Förderverein für Kunst und Kultur.