Was ich am Mittwoch in Dülmen wissen muss

Das sollten Sie wissen:

Die IDU sucht den vierten Unternehmer des Jahres. Der muss nicht nur wirtschaftlich erfolgreich sein, sondern sich auch sozial und für seine Mitarbeiter einsetzen. Die Jury, die im Januar tagt, freut sich über möglichst viele Vorschläge bis zum Jahresende. Gekürt wird der Preisträger auf dem Neujahrsempfang in der VR-Bank auf dem Westring.

Leere Schaufenster werden auch dann nicht schöner, wenn sie mit alten Zeitungen beklebt werden. Deshalb hat die Stadt gemeinsam mit der Kaufmannschaft dafür gesorgt, dass es auch dort schön ist, wo es aktuell nichts zu kaufen gibt. Fritz Pietz stellt zum Beispiel in der Viktorstraße Kunst vom Vertrag her, während in der Tibergasse ein voll ausgestattetes Restaurant namens Blob auf angemeldete Gäste wartet.

Anders als im vergangenen Jahr wird der Bürgerbus diesmal an Heiligabend sowie an Silvester nicht unterwegs sein. Auch an den beiden Feiertagen pausiert der Bus, der Dülmen mit Merfeld und Hausdülmen verbindet.

Die Hausdülmener Indiaca-Damen-Teams traten am letzten Spieltag des Jahres in vereinsinternen Duellen an. Am Ende setzte sich das 19+-Frauenteam durch, das mit den beiden Siegen auf Rang zwei der Oberliga kletterte.

Gewinnzahlen Adventskalender Bürgerstiftung:

3422: 3 x Fitnesstraining tri-dent® aktiv-Studio

4843: 1 VIKTOR-Gutschein Damenmode Wiese

2116: 1 Präsentkorb real,- Dülmen

1710: 1 Monat Gesundheitszirkel 2 P., Gesundheitshaus Hammer

2498. 1 Gutschein Stadt-Parfümerie Pieper

4131: 1 Gutschein Silberblick

1682: 1 Gutschein Möbel Braun

4274: 1 Gutschein Joy’n Us

1260: 1 Gutschein Große Brintrup

4192: 1 Gutschein di più

986: 1 Gutschein Bulter GmbH

4964: 1 Gutschein Bioladen Urban

4478: 1 Erlebnisgutschein düb Freizeitbad

2009: 1 Einkaufsgutschein HAMMER Fachmarkt Dülmen

790: 1 Dienstleistungsgutschein FIGARO Hairdesign

3949: 2 Kinokarten Cinema Dülmen

Termine:

15 bis 19.40 Uhr Eislaufen beim Dülmener Winter, 15 bis 19 Uhr Weihnachtsmarkt, 17 Uhr Kläppchenöffnung Rathaus-Adventskalender

18.30 Uhr, Zukunftswerkstatt der SPD: Wohnen & Innenstadt, SPD-Büro am Haverlandweg

19.30 Uhr, literarisch-musikalischen Abend zu Weihnachten, Hospiz Anna Katharina

Wetter:

Heute gibt es meist lockere Wolken und zeitweiligen Sonnenschein, dabei bleibt es überall trocken bei 8 oder 9 Grad. Schwacher Wind aus Südwest.

Verkehr:

Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten:

Lohwall, Mühlenweg zwischen Hülstener Straße und Koppelweg, Bischof-Kaiser-Straße