Nachfrage war groß

Denn das Bändchen mit „Kindergedichten für Erwachsene“ von Manfred Sestendrup war seit vergangener Woche ausverkauft. Nun ist es in den Dülmener Buchhandlungen und beim Autor zum Preis von fünf Euro wieder erhältlich.

Erlös für die Welthungerhilfe

„In Dülmen gibt es so viele treue Paul-Fans, dass allein durch den hiesigen Verkauf von ,PAUL kleinsein’ 100 Kinder einer Grundschule in Burundi ein ganzes Jahr lang eine warme Mahlzeit erhalten“, rechnet Sestendrup den Erlös aus dem Verkauf seines Buches in die Welthungerhilfe-Währung um. Denn wie seit eh und je verzichtet er komplett auf alle seine Einnahmen zugunsten der Welthungerhilfe.