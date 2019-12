Gegen die Leerstands-Tristesse

Der Dülmener Winter ist in vollem Gange, Menschen strömen in die Innenstadt, drehen eine Runde auf dem Eis oder bummeln durch die hell erleuchteten Straßen. Dem einen oder anderen Besucher dürfte dabei aufgefallen sein: Da, wo einst leer stehende Ladenlokale das Bild trübten, finden sich jetzt an einigen Stellen neue Geschäftsideen, Aktionen und Schaufenster-Dekorationen.

Die Wirtschaftsförderung der Stadt Dülmen hat, unterstützt durch die Viktor-Kaufleutevereinigung und die Interessengemeinschaft Dülmener Unternehmen (IDU), vor Kurzem eine Blitzaktion gestartet. Ziel war es, leer stehende Lokale dekorativ zu gestalten und die Schaufenster in weihnachtlichem Licht erstrahlen zu lassen, heißt es in einer Mitteilung der Stadt.

Weihnachtsglanz statt Leerstand

Auf Initiative der IDU, in der mehr als 100 Dülmener Unternehmen vereinigt sind, konnten mehrere Gewerbetreibenden gefunden werden, die bereit waren, die Schaufenster von leer stehenden Ladenlokalen optisch ansprechend mit Produkten aus ihrem Sortiment und im weihnachtlichen Glanz herzurichten.

Ähnliche Aktion lief bereits vor 15 Jahren

„Eine ähnliche Aktion wurde vor 15 Jahren schon einmal vonseiten der Kaufmannschaft erfolgreich durchgeführt. Mehrere Lokale konnten damals wieder vermietet werden, was jedoch mit großem Aufwand verbunden war und deshalb nicht wiederholt wurde“, berichtet Dr. Schulze Hobbeling von der Viktor-Kaufleutevereinigung.

Über das große Interesse der Unternehmerschaft freut sich auch Wirtschaftsförderer Alexander Aberle. „Wir haben aktuell mehr Unternehmen und Künstler, die an einer Schaufenster-Dekoration interessiert sind als verfügbare Fensterfronten.“ Derzeit werden bis auf ein kleines Ladenlokal in der Marktstraße alle Schaufenster in der zentralen Innenstadt bespielt.

Fünf-Gang-Menü im Blob!

So wurde beispielsweise das Ladenlokal in der VR-Bank in der Tibergasse (ehemals Leder Janning) an den Catering-Betrieb Böinghoff übergeben, der dort nicht nur die Schaufenster in Szene setzt, sondern während des Dülmener Winters eine PopUp-Location mit einem Fünf-Gang-Menü anbietet (DZ berichtete).

Die Immobilie hat die VR-Bank Westmünsterland zur Verfügung gestellt. Die Öffnungszeiten sind nach Anmeldung freitags und samstags von 19 bis circa 22 Uhr. Zu weiteren Terminen kann das Blob! auch exklusiv gemietet werden.

Die Gäste dürfen sich dann unter anderem auf Wildkräutersalat mit Ziegenkäse, Lachsforelle auf Risotto oder Rinderhüfte freuen. Reservierungen sind über www.bngh.de möglich.

Neues Leben selbst im Kaisers-Ladenlokal

Das leer stehend Ladenlokal an der Coesfelder Straße 6 wurde an die Firma Fliesen Arning vergeben, die im weihnachtlich gestalteten Schaufenster auf ihr Produktportfolio aufmerksam machen. Viel Platz zur freien Gestaltung erhielt auch Firma Enseling Haustechnik. Das Ladenlokal in der Tiberstraße 14 (der ehemalige hintere Teil von Kaisers) wurde von dem Sanitärfachbetrieb ansehnlich hergerichtet und lädt für einen Stopp am Schaufenster ein.

Wie auch im vergangenen Jahr, nutzt das Atelier Weitmeer ein derzeit zu vermietendes Ladenlokal in der Marktgasse. Da wo ehemals Taifun die Mode von Gerry Weber verkaufte, ist noch bis zum Jahreswechsel das Atelier Weitmeer anzutreffen und lädt zum Stöbern ein.

Zunehmend Anfragen von Künstlern

„Die Schaufensterfronten werden auch zunehmend von Künstlern aus Dülmen und der Region angefragt, um auf ihre Exponate aufmerksam zu machen“, berichtet Aberle. So stellt beispielsweise in dem ehemaligen Vortagsladen der Bäckerei Geiping in der Viktorstraße der Künstler Fritz Pietz aus.

Ziel der Schaufenster-Aktion ist es, den Besuchern ein positives Bild zu vermitteln, die Innenstadt weiter attraktiv zu gestalten und leer stehende Ladenlokale für eine schnelle Wiedervermietung optisch aufzuwerten.